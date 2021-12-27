РИАМО - 27 дек. В Москве от коронавирусной инфекции за минувшие сутки вылечились 2628 человек, всего с начала пандемии выздоровели 1 857 711 человек, сообщает оперштаб столицы.

Также за сутки выявлено 2239 случаев заражения, скончались 68 Covid-пациентов. С начала пандемии выявили 2 021 841 случай коронавируса, умер 36 488 инфицированный.

В больницы города за сутки доставили 658 пациентов с коронавирусом, в данный момент на ИВЛ находятся 523 заболевших.

Врачи по-прежнему советуют при первых симптомах ОРВИ оставаться дома и вызвать доктора.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что случаи фиктивной вакцинации от коронавирусной инфекции в столице единичны, так как этот процесс тщательно контролируется.