РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. Пострадавшую женщину увезли на скорой с сотрясением головного мозга и закрытым переломом позвоночника в результате ДТП с эвакуатором в подмосковной Балашихе, сообщила в понедельник «РИАМО в Балашихе» заведующая Балашихинской подстанцией скорой медицинской помощи Маруар Муканова.

Авария произошла вечером 26 декабря на улице Советской в районе автобусной остановки «Старый рынок». В соцсетях очевидцы разместили соответствующее фото и видео, на котором видно, как водитель эвакуатора въехал в остановку и находящийся рядом магазин. Они отметили, что пострадала женщина. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

«Пострадавшая женщина 1986 года рождения с сотрясением головного мозга и закрытым переломом позвоночника была госпитализирована в стационар Подольска», - сказала Муканова.