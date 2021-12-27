РИАМО - 27 дек. В Московской области после лечения от коронавируса выздоровели еще 2512 человек. Всего в Подмосковье справились с инфекцией 584 110 пациентов, сообщается на сайте стопокоронавирус.рф.

За минувшие сутки в регионе было зафиксировано 1616 новых случаев заболевания коронавирусом. 52 человека скончалось.

С начала пандемии в Подмосковье было зарегистрировано 636 354 случая заражения Covid-19, всего жертвами инфекции стали 11 917 человек.

Вакцинацию от коронавируса внесли в национальный календарь профилактических прививок. В Подмосковье поступило более 5,8 млн доз вакцин от коронавируса.