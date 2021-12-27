РИАМО - 27 дек. За минувшие сутки в России скончались 937 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Всего в стране жертвами пандемии стали 305 155 человек, сообщает оперштаб.

Также на территории страны за сутки выявили 23 210 случаев заражения, врачи вылечили 33 715 пациентов. Всего зарегистрировано 10 415 230 случаев Covid-19, выздоровели после инфекции 9 293 486 человек.

Вакцинация поможет защитить организм от коронавируса. Прививки делаются бесплатно. Вакцинироваться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Через полгода после прививки от Covid-19 следует пройти ревакцинацию, но из-за распространения более заразного штамма «омкрон» данный временной промежуток могут сократить до 4 месяцев.