РИАМО - 27 дек. В России за сутки подтвердили 23 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в стране с начала пандемии зафиксировано10 415 230 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

Так, в Москве за сутки зафиксировали 2239 случаев инфекции, в Санкт-Петербурге – 1834, в Подмосковье – 1616, в Свердловской области – 554, в Иркутской области – 537, в Пермском крае – 529, в Челябинской области – 519.

Российский Минздрав включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. В первую очередь вакцинируются пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями и медицинские работники.

В стране зарегистрированы несколько отечественных вакцин от Covid-19. Среди них «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и другие.