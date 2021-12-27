РИАМО - 27 дек. В Подмосковье за прошедшие сутки зафиксировали 1616 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Московской области подтверждено 636 354 случая заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в регионе по данным на 24 декабря составляет 76,6%.

При заражении штаммом «омикрон» человек может не иметь симптомов заболевания. При первых же подозрениях на заражение следует остаться дома и незамедлительно обратиться вызвать врача.

Лучшей защитой от тяжелых последствий заражения коронавирусом является вакцинация. Привиться можно в поликлиниках и в выездных пунктах.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>