РИАМО - 27 дек. В Москве выявили 2239 новых случаев коронавируса среди населения. Всего с начала пандемии в городе зарегистрирован 2 021 841 случай заболевания, сообщает столичный оперштаб.

Самым надежным способом защиты от коронавируса по-прежнему является вакцинация, которая проводится добровольно и бесплатно. Также необходимо помнить и о ревакцинации.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе падает уже более 8 недель. Власти Москвы назвали текущую эпидобстановку стабильной.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что столица подготовит систему здравоохранения для борьбы с новым штаммом «омикрон». Для этой цели город оборудует дополнительные Covid-койки в больницах.