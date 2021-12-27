РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В подмосковном Подольске стал известен график работы налоговой инспекции в период новогодних праздников, сообщили в Межрайонной ИФНС России №5 по Московской области.

Прием и обслуживание налогоплательщиков округа в налоговой инспекции (на улице Комсомольская, 7) 30 декабря будет осуществляться до 17:00. 31 декабря инспекция работать не будет.

Также приема не будет с 1 по 9 января 2022 года. С 10 января инспекция будет работать по установленному графику.