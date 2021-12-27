РИАМО - 27 дек. Муниципальное казенное учреждение «Ступинский центр закупок» нарушило порядок проведения электронного аукциона на поставку светодиодных светильников внутреннего освещения, сообщает пресс-служба подмосковного управления ФАС России.

Ранее в УФАС Подмосковья с жалобой на муниципальное учреждение обратилось ООО «Божок». Согласно обращению, комиссия по осуществлению закупок неправомерно признала заявку общества на участие в аукционе несоответствующей требованиям аукционной документации.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу о неправомерности действий учреждения и признало жалобу ООО «Божок» обоснованной.

Московское областное УФАС России выдало муниципальному учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.