РИАМО – 27 дек. В понедельник в Коломне заработал онлайн-ретейлер «Самокат» с доставкой товаров за 15 минут. До конца 2021 года сервис планирует в 2 раза увеличить количество городов, где будет работать онлайн-ретейлер. Так, жители Коломны теперь могут пользоваться услугой быстрой доставки продуктов и товаров для дома, сообщает пресс-служба «Самоката».

Как это работает?

Курьеры-партнеры сервиса доставляют заказы на велосипедах за 15-30 минут, время зависит от зоны доставки. Так быстро доставлять заказы можно благодаря дарксторам - центрам формирования заказов. Они открываются в разных районах города. Сборка заказа занимает 2-5 минут, на доставку уйдет еще 5-20 минут.

В Коломне находится около 5 дарксторов для покрытия всего города. По всей стране работает 1 тыс. дарксторов. Курьеры-партнеры сервиса доставляют ежедневно более 300 тыс. заказов.

Даркстор сервиса выглядит как обычный магазин. Там есть стеллажи с товарами, однако нет покупателей. В дарксторе работают товароведы и сборщики.

«В обычном магазине конфигурация расположения товарных групп устроена так, чтобы покупатель проделал как можно более долгий путь до товаров, которые ему нужны в повседневной жизни. Охлажденные продукты, молочка, хлеб обычно находятся в конце магазина. У нас все наоборот. Товары, которые пользуются наибольшим спросом, мы ставим в начало линии сборки», — отметил директор по маркетингу «Самоката» Игорь Рожков.

Он добавил, что товары также распределяют в зависимости от их веса. Хрупкие товары должны быть в пакете наверху.

Когда покупатель нажимает кнопку «заказать», стартует сборка заказа. Сборщик получает уведомление в приложении в виде списка. Чтобы сотрудникам было удобно, у каждого пункта есть снимок товара. Товары расположены таким образом, чтобы маршрут сборщика по даркстору был минимальным. Сотрудники ходят по даркстору с тележками. В них установлены пластиковые боксы, где заранее развернуты пакеты – это тоже влияет на скорость доставки. В заказе может быть несколько таких боксов, сборщики ориентируются на правила товарного соседства и объем.

Каждый товар перед тем, как положить в пакет, отмечают ручным сканером, информация дублируется в приложении. В собранном виде заказ передают курьеру.

Рожков отметил, что почти все процессы в дарксторе автоматизировали. Существует отдельный алгоритм, который мониторит остатки товаров. Существует также алгоритм, который следит за сроками годности.

Что могут выбрать покупатели?

Клиенты «Самоката» могут выбрать среди более чем 2,5 тыс. товаров повседневного спроса. Туда входят продукты, напитки, косметика, бытовая химия, сопутствующие товары. Таким образом, ассортимент даркстора повторяет набор товаров в стандартном магазине у дома, кроме сигарет и алкоголя.

В сервисе можно купить товары от различных производителей, в том числе и от популярных местных брендов. Свыше 660 товаров в наборе даркстора – это товары собственной торговой марки «Самокат».