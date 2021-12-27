РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 дек. С начала декабря в подмосковном Красногорске произошло 27 пожаров, в результате которых пострадал один человек, сообщили «РИАМО в Красногорске» в отделе надзорной деятельности по горокругу.

За минувшие сутки пожарные подразделения дважды выезжали на тушение пожаров.

В декабре 2020 года было зарегистрировано 33 пожара, в результате которых травмы получили 3 человека.

С начала года в Красногорске произошло 304 пожара. В огне погибли 7 человек, 9 получили травмы. За аналогичный период прошлого года в результате 359 пожаров было зафиксировано 17 погибших и 21 пострадавший.