РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В парке Талалихина Подольска зимой продолжатся бесплатные занятия скандинавской ходьбой для пожилых горожан, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им.В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Занятия скандинавской ходьбой будут проходить по привычному графику: по вторникам и четвергам в 10:00 и в пятницу в 9:00. Место проведения: площадка у памятника Лермонтову. Принять участие смогут все желающие бесплатно.

Тренировки проводит инструктор по адаптивной физкультуре и скандинавской ходьбе ФСК «Заречье» Владимир Васильев. Узнать подробности можно по телефону: 8(964)511-68-33.

Скандинавская ходьба — прекрасный способ поддержания здоровья, улучшения самочувствия, вариант обеспечить достаточную физическую активность, что особенно актуально для людей старшего возраста.