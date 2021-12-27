РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. С 20 по 26 декабря пожарные Люберец совершили 46 выездов по сигналу тревоги, сообщил в понедельник на еженедельном оперативном совещании заместитель начальник ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Евгений Германов.

«За прошедшую неделю подразделением пожарной охраны было совершено 46 выездов по сигналу тревоги. Из них семь пожаров непосредственно по городу Люберцы», — сказал Германов.

В поселке Малаховка 21 декабря обнаружили загорание на улице 1-й Малаховский проезд, дом №15, квартира 8. В результате пожара обгорела обшивка, межкомнатные двери и частично мебель на площади 2 кв. м. Есть пострадавший — мужчина 1964 года рождения.

В СНТ «Виктория» 22 декабря на участке 6/2 дома загорелись баня и гараж общей площадью 105 кв. м. В доме №23Б на улице Красногорская загорелась бытовка. Пожар произошел и в доме №56 на Красковском шоссе в Малаховке, а 24 декабря на улице Электрификации у дома №33 загорелась хозяйственная постройка. На улице Транспортная, 4 пожар зафиксировали 25 декабря. Возгорание произошло в бане.

В понедельник утром бытовки загорелись в поселке Мирный, на улице Свободы, 4.