РИАМО - 27 дек. Дорожные службы обработали противогололедными материалами и очистили более 32 тыс. км дорог в Подмосковье за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба областного Минтранса.

За выходные на территории области выпало около 8 см снега. Дорожные службы провели полный цикл уборки дорог, сейчас идет второй цикл. В работах задействовано свыше 1,1 тыс. единиц техники и более 1,4 тыс. рабочих.

«В первую очередь обработка противогололедными материалами ведется на вылетных магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, на подходах к автовокзалам, станциям и МЦД. Затем работы проводятся на менее интенсивных дорогах», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В понедельник в Подмосковье местами прогнозируются небольшой снег и ветер с порывами до 11 м/c. Днем температура будет колебаться от минус 10 до минус 8 градусов, ночью – до минус 13 градусов. Кроме того, в области действует экстренное предупреждение из-за гололедицы.

Водителям необходимо быть аккуратными на дорогах и соблюдать ПДД. Не стоит парковать автомобили на обочинах и проезжей части, так как это позволит коммунальным службам быстрее очистить дороги и территории.