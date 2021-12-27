РИАМО - 27 дек. Около 85% введенной в текущем году недвижимости в столице было возведено силами инвесторов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Никакого спада интереса к строительству объектов в столице со стороны бизнеса нет. А вот результат общей работы – города и инвесторов – есть: 14 млн кв. м недвижимости построено в этом году. Для сравнения, в прошлом году мы сдали в эксплуатацию 10,8 млн «квадратов». 85% этой недвижимости построено на частные инвестиции», – отметил вице-мэр в интервью «Российской газете».

Он добавил, что с начала 2021 года на территории мегаполиса введено уже свыше 7 млн кв. м жилья.

«На масштабах строительства сказалась целая совокупность факторов. Комплексное освоение территорий Новой Москвы, развитие бывших промзон, которые занимают пятую часть города в пределах МКАД», – уточнил Бочкарев.

Ранее он сообщал, что столица в 2021 году готовится к рекордному вводу жилой недвижимости.

«Несмотря на пандемию, на ряд объективных экономических факторов, строительная отрасль столицы не сбавляет темпы работы», – сказал Бочкарев.

По его словам, власти города не просто досрочно выполнили план по вводу жилой недвижимости в текущем году, но еще готовятся к рекордным показателям за последние более чем 50 лет.