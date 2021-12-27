РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 дек. Стал известен график работы подразделений Госавтоинспекции Красногорска в праздничные дни, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

Госавтоинспекция Московской области информирует участников дорожного движения о работе регистрационно-экзаменационных подразделений и предоставлении государственных услуг в период новогодних и рождественских праздников.

31 декабря подразделения будут работать с 9:00 до 15:00; 4, 5, 6, 8 января - с 9:00 до 18:00.

Прием населения в подразделениях ведомства осуществляется строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических предписаний.

ОГИБДД УМВД России по горокругу расположен по адресу: Красногорск, ул. Райцентр, д. 3. Отдел регистрации Госавтоинспекции Красногорска расположен на территории автотехцентра «Мейджор» на 25 км Новорижского шоссе.