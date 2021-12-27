РИАМО - 27 дек. Розыгрыши автомобилей и квартир в Москве не дали большого эффекта в кампании по стимуляции вакцинации населения от коронавируса, сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мотивационные меры мы вводим. Все знают, что и квартиры разыгрывали, и машины разыгрывали, и людям пенсионного возраста «Коробку здоровья» предлагаем, не хотите «Коробку здоровья» — 10 тысяч (рублей - ред.). Но вот такого суперэффекта я от этих мер не видела», — сказала Ракова в интервью РИА Новости.

По ее словам, в вопросе вакцинации на людей сильнее влияли негативные сводки по смертности от коронавируса, а также тяжелое течение болезни у близких и введение строгих антиковидных ограничений.

«Наверное, нет ни одного человека в нашем городе, в окружении которых не было бы людей, у которых негативно развивались события, и человек ушел из жизни. Вот в этот период волна желающих привиться растет», — подчеркнула вице-мэр.

Ранее Ракова сообщала, что Москва подготовит систему здравоохранения для борьбы со штаммом «омикрон». Для этой цели город оборудует дополнительные койки в больницах для Covid-пациентов.

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