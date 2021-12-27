РИАМО - 27 дек. Арбитражный суд Москвы признал законным постановление УФАС России по Подмосковью о привлечении ООО «Химсервис» к административной ответственности за невыполнение в установленный срок предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. В отношении компании был выписан штраф, сообщает пресс-служба УФАС.

Ранее антимонопольное ведомство по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства приняло решение о признании в действиях ООО «Химсервис» и ООО «Гиперторг» нарушения в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

Компании нужно было представить в УФАС документальные подтверждения исполнения предписания в трехдневный срок после устранения нарушения.

Так как предписание не было исполнено, УФАС вынесло постановление о привлечении ООО «Химсервис» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Компания не согласилась с постановлением и обратилась в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Химсервис» в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления УФАС России по Подмосковью.