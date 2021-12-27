РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 дек. Свыше 300 спасателей работают на территории подмосковного Красногорска, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

«Ответственную, сложную и опасную службу в нашем округе с честью несут более 300 спасателей. Это самоотверженные, сильные духом люди, которые рискуя своим здоровьем, а иногда и жизнью, первыми приходят на помощь тем, кто попал в беду», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

27 декабря в России отмечают День спасателя.

«Сегодня в профессиональный праздник хочу пожелать действующим сотрудникам и ветеранам службы здоровья, добра, мира и благополучия. С праздником вас, с Днем спасателя!» - заключил Волков.