РИАМО - 27 дек. В Московской области еще одна услуга для предпринимателей переходит на реестровую модель, теперь электронная лицензия на открытие медицинской клиники заменена на запись в реестре, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

«Услугой «Лицензирование медицинской деятельности» в 2021 году воспользовались 1,6 тыс. раз. Медицинская деятельность – очень важное направление, и предприниматель, который хочет открыть свою клинику, должен иметь лицензию. Это строго контролируется компетентными органами. Вместе с тем оформить лицензию ИП и юрлицам стало комфортнее», – уточнила министр госуправления, ИТ и связи области Надежда Куртяник.

По ее словам, запись в реестре является более удобным способом хранения информации, чем электронный или бумажный формат лицензии. В таком случае все данные собраны вместе, при необходимости любой пользователь сможет получить выписку

Лицензию на открытие медклиники в Московской области можно оформить дистанционно на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения». Кроме того, в рамках этой услуги можно переоформить лицензии или прекратить ее действие.

Чтобы получить услугу, пользователю нужно заполнить электронную форму заявления и оплатить госпошлину в 7,5 тыс. рублей. Статус заявления будет отображаться в личном кабинете. РВ результате заявитель получит уведомление о внесении информации в госреестр лицензий, документ направят в личный кабинет портале госуслуг области.

Максимальный срок оказания услуги составляет 45 рабочих дней.

При необходимости заявитель может получить выписку из реестра лицензий. Для этого необходимо указать данное пожелание во время заполнения заявления. Распечатать результат на бумажном носителе можно в любом МФЦ региона.

Бизнесменам доступна платная услуга печати выписки на специальном бланке. В данном случае документ подписывает ведомство. Стоимость услуги составляет 3 тыс. рублей.

За выпиской из реестра в электронном виде может обратиться любой пользователь, если хочет проверить наличие лицензии у медорганизации. Для этого следует подать заявление на подуслугу «Получение сведений из реестра лицензий».