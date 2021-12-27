РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. С 20 по 24 декабря в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Люберец поступило 16 обращений по теме уличного освещения, сообщил начальник управления Владимир Караваев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«За прошедший период поступило 16 обращений. Основная масса обращений у нас по городу Люберцы — 12 обращений», — сказал Караваев.

Жители поселка Красково обратились 4 раза.

По вопросам уличного освещения жителей просят звонить по телефону подрядной организации «СК Энергострой»: 8(915)479-84-47.