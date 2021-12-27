РИАМО - 27 дек. Полицейские задержали 62-летнюю жительницу Реутова, подозреваемую в совершении убийства, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В квартире дома на улице Войтовича в Реутове было найдено тело с колото-резаным ранением грудной клетки. Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемую в совершении убийства. Ею оказалась 62-летняя жительница дома на улице Головашкина.

Убийство произошло после ссоры, когда подозреваемая и жертва распивали спиртное. Сейчас женщина задержана.

Возбуждено уголовное дело.