РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Почти 7 тыс. раз жители Люберец обращались в Единую диспетчерскую службу ЖКХ с 20 по 26 декабря, сообщил на еженедельном оперативном совещании в понедельник начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев.

«Управлением ЖКХ ведется мониторинг обращений, поступивших в Единую диспетчерскую службу. За прошедший период поступило 6 792 обращения. Основная доля обращений касается тематики МосОблЕИРЦ и справки», — сказал Караваев.

По системе «Инцидент» жители обратились 82 раза. Большая часть вопросов связана с работой УК «Забота о доме», «Теплолюб» и «Самолет-Сервис».

«Также управлением ЖКХ ведется мониторинг обращений, поступивших по системе «Добродел». За прошедший период основная масса обращений поступила по управляющей компании АО «ЛГЖТ», «ЭК Наш дом комфорт», «Теплолюб» и «Самолет-Сервис», - добавил Караваев.

Всего на портал «Добродел» поступило 59 обращений.