РИАМО - 27 дек. В Подмосковье и столице до 12 часов 28 декабря объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областей.

27 декабря в столице и области будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег и до минус 11 градусов.

28 декабря также будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Ночью будет минус 13 – минус 11 градусов, днем — минус 9 – минус 7 градусов.