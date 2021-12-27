РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Огнеборцы Подольска ликвидировали последствия пожара в производственно-складских ангарах деревни Большое Толбино, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Как сообщалось ранее, 26 декабря в деревне Большое Толбино загорелись производственно-складские ангары. Площадь пожара составила 1 500 кв. м. Тушение осложнялось сильным порывистым ветром. Возгорание локализовали в 12:50, а открытое горение - в 13:45, после чего пожарные проливали места возгорания.

Полностью последствия пожара удалось ликвидировать в понедельник в 8:15. Привлекаемые силы и средства: 17 единиц техники, 58 человек, в том числе от МЧС России: 8 единиц техники, 28 человек.