Как снять квартиру и не попасть в руки мошенников

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Сдавать жилье в аренду в России начали уже давно, а потому сегодня существует множество способов обмануть потенциальных арендаторов.

Самый простой — работа по поддельным документам. «Владельцы» заранее снимают квартиру на короткий срок и назначают большое количество встреч с возможными жертвами. Паспорта и другие документы аферисты подделывают заранее: у будущих жильцов не должно остаться сомнений, что они сняли хорошую квартиру у честных людей за небольшие деньги. Но эти «честные хозяева», собрав предоплату со всех, кто пришел на просмотр объекта, просто исчезают и не выходят на связь. В ходе общения с арендодателями, работающими по похожей схеме, выясняется, что в данный момент они в другом городе или заняты, и, если срочно не перевести залог-бронь на карту, квартира «уйдет» другому.

При общении с риелторами тоже нужно сохранять бдительность. Мошенники могут сыграть на доверии, представившись сотрудниками крупных агентств. Аферисты обычно утверждают, что за «комиссию» они смогут подобрать выгодные варианты или передать «секретную базу с собственниками жилья». Такие «риелторы» даже составляют договор, чтобы усыпить бдительность потенциальной жертвы, однако в этом документе обычно говорится о предоставлении информационных услуг. После получения денег мошенники никаких действий по подбору квартиры совершать не будут.

Неожиданные гости могут нагрянуть, если жилье находится в долевой собственности. Согласно Гражданскому кодексу РФ, все собственники квартиры должны дать согласие на сдачу жилья в аренду. Если кто-то не дал такого согласия, то договор найма считается недействительным. Бывает, что собственники других долей вступают в сговор с арендодателем, разыгрывают перед арендатором спектакль, чтобы забрать у жильца деньги, выселить его и найти новую жертву.

Иногда жильцы оказываются на улице после того, как сделают ремонт в съемной квартире. Сначала хозяева недвижимости выставляют объявление с низкой арендной платой, но с условием, что новые арендаторы сделают ремонт. Как только квартиру приводят в порядок, владелец находит причину, по которой жильцы должны срочно освободить помещение.

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