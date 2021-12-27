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Как снять квартиру и не попасть в руки мошенников

На что обращать внимание при подборе жилья в аренду, что указывать в договоре и какие документы требовать от собственников, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова
1

Распространенные схемы мошенничества

© pixabay

Сдавать жилье в аренду в России начали уже давно, а потому сегодня существует множество способов обмануть потенциальных арендаторов.

Самый простой — работа по поддельным документам. «Владельцы» заранее снимают квартиру на короткий срок и назначают большое количество встреч с возможными жертвами. Паспорта и другие документы аферисты подделывают заранее: у будущих жильцов не должно остаться сомнений, что они сняли хорошую квартиру у честных людей за небольшие деньги. Но эти «честные хозяева», собрав предоплату со всех, кто пришел на просмотр объекта, просто исчезают и не выходят на связь. В ходе общения с арендодателями, работающими по похожей схеме, выясняется, что в данный момент они в другом городе или заняты, и, если срочно не перевести залог-бронь на карту, квартира «уйдет» другому.

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При общении с риелторами тоже нужно сохранять бдительность. Мошенники могут сыграть на доверии, представившись сотрудниками крупных агентств. Аферисты обычно утверждают, что за «комиссию» они смогут подобрать выгодные варианты или передать «секретную базу с собственниками жилья». Такие «риелторы» даже составляют договор, чтобы усыпить бдительность потенциальной жертвы, однако в этом документе обычно говорится о предоставлении информационных услуг. После получения денег мошенники никаких действий по подбору квартиры совершать не будут.

Неожиданные гости могут нагрянуть, если жилье находится в долевой собственности. Согласно Гражданскому кодексу РФ, все собственники квартиры должны дать согласие на сдачу жилья в аренду. Если кто-то не дал такого согласия, то договор найма считается недействительным. Бывает, что собственники других долей вступают в сговор с арендодателем, разыгрывают перед арендатором спектакль, чтобы забрать у жильца деньги, выселить его и найти новую жертву.

Иногда жильцы оказываются на улице после того, как сделают ремонт в съемной квартире. Сначала хозяева недвижимости выставляют объявление с низкой арендной платой, но с условием, что новые арендаторы сделают ремонт. Как только квартиру приводят в порядок, владелец находит причину, по которой жильцы должны срочно освободить помещение.

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2

Как подобрать квартиру для аренды

© РИАМО,   Александр Манзюк

Риелторы, как и сотрудники правоохранительных органов, рекомендуют перед оформлением договора об аренде внимательно изучить рынок и с осторожностью относиться к предложениям по заниженным ценам. В частности, риелтор Андрей Заболотный рекомендует придирчиво читать объявления.

«Самое пристальное внимание уделяйте тексту: слишком гладкий стиль, обтекаемые формулировки без конкретики, шаблонные обороты должны насторожить: «светлая, уютная», «теплая, не угловая» и так далее. Ищите несоответствия: «Однокомнатная квартира, окна всех комнат выходят во двор», «Новый дом, трубы заменены при капремонте». Попытайтесь вспомнить, не попадались ли вам уже эти фотографии в других объявлениях», — отметил эксперт.

При обращении к риелторам или агентствам недвижимости нужно заранее проверить их надежность. Во время просмотра объекта или после него стоит поговорить с соседями: если жилье сдают посуточно или им владеют несколько собственников, скорее всего, в соседних квартирах об этом будут знать. Также соседи часто могут рассказать о добропорядочности и чистоплотности потенциального арендодателя. Кое-что о нем могут сказать и социальные сети.

С особой внимательностью необходимо оформлять и заключать договор. В него нужно включить пункт о внесении депозита, список ценных вещей в арендуемом помещении, условия выселения, порядок оплаты коммунальных платежей. К акту приемки помещения можно приложить фотографии квартиры до заезда: так жилец сможет доказать при выезде, что сохранил состояние квартиры и имеет право на возвращение страхового депозита.

Обычно при заселении арендаторы оплачивают проживание на месяц вперед. В случае необходимости заплатить сразу за несколько месяцев нужно настаивать на нотариальном заверении договора аренды.

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3

Какие документы требовать от собственников

© РИАМО,   Николай Корешков

Следует попросить у потенциального арендодателя оригинал паспорта, убедиться, что он не поддельный, сверить данные из него с указанными в договоре аренды. Если собственников несколько, нужно посмотреть паспорта у всех. Андрей Заболотный советует воспользоваться сайтом Федеральной миграционной службы, чтобы узнать, не числится ли документ в списке недействительных.

Договор передачи квартиры в собственность, договор купли-продажи, договор долевого участия в строительстве или свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию — все это правоустанавливающие документы. Один из них должен быть у владельца: там будет указано, кто и на каком основании владеет квартирой или ее частью.

Также будущий арендатор может попросить свидетельство о регистрации права на имущество, если собственник купил квартиру до 15 июля 2016 года, или выписку из ЕГРН, если сделку заключили позднее. В выписке можно увидеть, есть ли у объекта другие собственники. Данные в ней должны совпадать с данными в правоустанавливающих документах.

Не будет лишним посмотреть квитанции об оплате ЖКУ. Если есть большие задолженности, коммунальные услуги в перспективе могут отключить.

Передачу денежных средств нужно тоже документально зафиксировать, хотя бы с помощью расписки об их получении. Специалисты советуют завести специальный бланк в приложении к договору и ежемесячно вносить данные об оплате аренды.

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4

Что грозит мошенникам

© РИА Новости,   Виталий Белоусов

За обманные схемы с арендой аферистов могут привлечь к ответственности по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». По словам кандидата юридических наук и адвоката Андрея Алешкина, такой вид преступления можно отнести к пункту 5 «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности». За это грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или принудительных работ.

«На практике таких обращений практически нет, так как доказать вину сложно. Но способом наказать мошенников может стать обращение в налоговую службу. Поскольку арендодатели зачастую нелегально сдают свое жилье и скрывают доход, ими могут заинтересоваться налоговики и заставить платить штрафы и пени», — рассказывает Андрей Алешкин.

Тем не менее адвокат советует тщательно проверять все документы и в случае столкновения с мошенниками обращаться в полицию.

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ЖильеНедвижимостьКвартирыАрендаМошенничествоПравилаДокументы
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