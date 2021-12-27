РИАМО - 27 дек. Столичные промышленные предприятия смогут получить займы от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства на внедрение решений «Банка технологий» в области IT. Минимальная сумма снижена до 1 млн руб., при этом весь заем можно потратить на решения из «Банка технологий», сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московским промышленным предприятиям станет проще и удобнее модернизировать свои производства — на внедрение IT-решений из «Банка технологий» можно будет получить заем от 1 до 300 млн руб. по ставке от 5,5% годовых. Деньги можно будет получить на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных нужд, на оплату услуг системного интегратора и многое другое. Если IT-решение или оборудование включено в реестр «Банка технологий», можно будет взять заем на всю сумму — до 100% от стоимости сделки», — сказал Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что «Банк технологий» — это реестр новейших технологических решений, используемых в промышленности, которые способствуют повышению эффективности производства через внедрение процессов цифровизации и автоматизации.