РИАМО - 27 дек. Столичные промышленные предприятия смогут получить займы от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства на внедрение решений «Банка технологий» в области IT. Минимальная сумма снижена до 1 млн руб., при этом весь заем можно потратить на решения из «Банка технологий», сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что «Банк технологий» — это реестр новейших технологических решений, используемых в промышленности, которые способствуют повышению эффективности производства через внедрение процессов цифровизации и автоматизации.
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