РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. Отделения многофункционального центра (МФЦ) Балашихи во время новогодних праздников будут принимать жителей городского округа в особом режиме, сообщается на официальном сайте МФЦ Балашихи.

«Уважаемые посетители! График работы МФЦ в новогодние праздники: 30 декабря - только выдача готовых результатов и комплексные услуги «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка». 31 декабря, 4, 5, 6 января - комплексные услуги «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка» будут оказывать только в основных офисах: в Балашихе на ул. Советская, 4 и в микрорайоне Железнодорожный на ул. Советская, 57», - говорится в сообщении.

1, 2, 3, 7, 8, 9 января у отделений многофункционального центра Балашихи нерабочие дни.