РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Активисты Подольска с 1 по 31 января 2022 года могут подать заявки на соискание премии социальных инициатив имени Соколова, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске с 1 января 2022 года активисты смогут поучаствовать в конкурсе на соискание ежегодной премии имени Максима Соколова в целях поощрения молодежной инициативы. Прием заявок будет проходить до 31 января.

К участию приглашаются активисты в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки можно отправить на почту: premiya-podolsk@mail.ru. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)757-37-15.