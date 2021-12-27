РИАМО - 27 дек. Полицейские задержали в Домодедове подозреваемого в хищении дорожных ограждений на Центральной кольцевой автодороге на сумму более 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

В полицию обратился представитель одной из компаний, обслуживающих ЦКАД. Он сообщил о хищении металлических фрагментов дорожного ограждения на участке возле д. Борисово.

«По подозрению в совершении преступления установлен и задержан по месту жительства 36-летний местный житель», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что задержанный мужчина признал вину. Он похищал металлические конструкции для продажи в пункт приема металла. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.