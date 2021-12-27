РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. С 20 по 26 декабря в правоохранительные органы Люберец обратились 2 100 раз, сообщил на еженедельном оперативном совещании в понедельник начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.
В поселке Томилино произошло одно нападение на несовершеннолетнюю жительницу. Местный охранник пытался ограбить 15-летнюю девочку. Мужчина задержан.
«Также было совершено 258 ДТП с тремя пострадавшими», — добавил Романцев.
Личный состав готовится к новогодним праздникам и работает в усиленном режиме.
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