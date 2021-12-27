РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. С 20 по 26 декабря в правоохранительные органы Люберец обратились 2 100 раз, сообщил на еженедельном оперативном совещании в понедельник начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«За прошедшую неделю в межмуниципальное управление «Люберецкое» поступило 2 100 обращений граждан. По данным обращениям возбуждено 24 уголовных дела, из них 20 раскрыты по горячим следам», — сказал Романцев.

В поселке Томилино произошло одно нападение на несовершеннолетнюю жительницу. Местный охранник пытался ограбить 15-летнюю девочку. Мужчина задержан.

«Также было совершено 258 ДТП с тремя пострадавшими», — добавил Романцев.

Личный состав готовится к новогодним праздникам и работает в усиленном режиме.