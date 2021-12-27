РИАМО - 27 дек. В России необходимо снизить количество разрешенных долей промилле алкоголя в крови для автомобилистов, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что аварийность и смертность в ДТП напрямую связаны с объемом употребленного спиртного. Поэтому необходимо снизить допустимое количество долей промилле алкоголя в крови за рулем.

«Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, – уже потенциальные смертники», – отметил Хуснуллин в интервью «Ведомостям».

Также Хуснуллин рассказал об обсуждении снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.

«Когда ты порог превысил на 10 км/ч и тебя оштрафовали – это крайне неприятно. Но как председатель комиссии по безопасности дорожного движения должен заметить, что мы более 60 000 человек теряем в год на дорогах», – подчеркнул вице-премьер.

При этом Хуснуллин отметил, что окончательные решения по обоим вопросам еще не приняты.