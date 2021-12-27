РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Один человек пострадал при пожаре в квартире в микрорайоне Климовск Подольска, сообщил сотрудник пожарной охраны округа.

В понедельник в 7:40 поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Мичурина в микрорайоне Климовск. Горела квартира на первом этаже многоквартирного дома. Основные усилия пожарных были направлены на поиски и спасение людей.

В результате были эвакуированы 5 человек, из них 1 ребенок. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцы в 7:58 ликвидировали открытое горение, а в 8:15 – последствия пожара. К сожалению, в результате возгорания пострадал один человек, спасенный из квартиры. Он отравился продуктами горения и был госпитализирован в больницу.