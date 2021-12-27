РИАМО - 27 дек. В последнюю рабочую неделю 2021 года в Подмосковье и столице ожидаются снег, метель, температура в ночные часы опустится до минус 15 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. Максимальная температура в столице — минус 7 - минус 9 градусов, по области — минус 6 - минус 11 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

«И если в начале и в середине недели погода будет по-прежнему умеренно морозной, в дневные часы — от минус 7 до минус 9 градусов, по ночам до минус 12 - минус 15, то в конце недели, ближе к новогодней ночи, с запада придет теплый атмосферный фронт, начнутся осадки в виде снега», - рассказал Синенков.

По словам синоптика, в конце недели в Московском регионе температура начнет повышаться, ветер усилится, возможна метель. Атмосферное давление понизится до 739-740 мм рт. ст. В четверг днем ожидается минус 7 градусов. В пятницу, 31 декабря, дневная температура составит минус 4 градуса.

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