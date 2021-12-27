РИАМО - 27 дек. Система обращения с отходами в Подмосковье дает свои результаты. В настоящий момент уже более 5,5 млн жителей региона сортируют отходы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В муниципалитетах установлено порядка 170 тыс. синих и серых баков. Кроме того, оборудованы более 62 тыс. контейнерных площадок и 52 пункта по утилизации крупногабаритных отходов «Мегабак».

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе закрыты все 39 мусорных полигонов, которые доставляли беспокойство людям на протяжении многих лет. Вместо них введены 10 современных КПО, оснащенных оптическими сепараторами и самым современным оборудованием. На днях в городском округе Солнечногорск открывается 11-й КПО.

«Свалок в Подмосковье больше будет. Тема закрыта, и та беда, которая была в Серпухове и в Волоколамске, Можайске и Чехове, в (округе - ред.) Пушкинский, — все сегодня рекультивируется», — сказал Воробьев.

Сейчас на территории Подмосковья работают 7 региональных операторов и 1,2 тыс. мусоровозов. Кроме того, внедрена система электронного талона и онлайн-мониторинга. Также развивается сеть экопунктов по приему тары в обмен на бонусные баллы. Около 300 таких аппаратов установлены в школах, торговых центрах и различных учреждениях.

«Дальше нужно наращивать усилия по культуре распределения и утилизации мусора, там использовать технологии. Большинство материалов, которые нас окружают, — это ресайклинг, вторичное использование. Этой культуре тоже нужно прижиться», — добавил Воробьев.



По итогам 2021 года Московская область признана лучшей в стране в сфере обращения с отходами — она заняла первое место в «зеленом» рейтинге «Российского экологического оператора».

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