РИАМО - 27 дек. Специалисты составили перечень характеристик исторического облика дома Арсения Морозова на Воздвиженке и особняка Степана Рябушинского на Малой Никитской улице в Москве, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.
В рамках данной работы были определены элементы, которые представляют архитектурную и культурную ценность. Все их нужно сохранить и защитить.
Особняк Морозова украшают круглые и граненые башни. Здание находится по адресу: улица Воздвиженка, дом 16, строение 1. Дом возводили с 1895 по 1899 год, его проектировал известный архитектор Виктор Мазырин.
«Здание стилизовано под испанский замок в неомавританском духе. Построить такой дом фабрикант Арсений Морозов захотел после своего путешествия по Испании и Португалии», — рассказал руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, современники фабриканта неоднозначно восприняли его дом, так как здание было слишком вычурным и экзотическим для Москвы. Сегодня это уже признанный памятник. Также особняк является одной из архитектурных жемчужин мегаполиса и охраняется государством.
В здании располагается дом приемов правительства страны. В нем встречаются правительственные делегации, проходят дипломатические переговоры, проводят конференции международные организации.
Особняк банкира и фабриканта Степана Рябушинского находится на Малой Никитской улице. Фабрикант являлся большим любителем и знатоком искусства. Возведение своего особняка он поручил близкому другу, архитектору Федору Шехтелю.
Шехтель был приверженцем символизма в архитектуре. В данном здании он объединил специфику модерна и интересы хозяев. Архитектор оформил особняк в тематике водной стихии. Так, парадная лестница в доме выполнена в виде волны, которая является символом вечного движения жизни.
Сейчас в здании находится музей, посвященный писателю Максиму Горькому.
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