РИАМО - 27 дек. Специалисты составили перечень характеристик исторического облика дома Арсения Морозова на Воздвиженке и особняка Степана Рябушинского на Малой Никитской улице в Москве, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

В рамках данной работы были определены элементы, которые представляют архитектурную и культурную ценность. Все их нужно сохранить и защитить.

«Оба памятника архитектуры уникальны, важно сохранить их облик. Для этого специалистами и утвержден предмет охраны. Документ призван оберегать историческое убранство интерьера и фасадов. Теперь вести реставрацию можно только в строгом соответствии с ним», — пояснила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Особняк Морозова украшают круглые и граненые башни. Здание находится по адресу: улица Воздвиженка, дом 16, строение 1. Дом возводили с 1895 по 1899 год, его проектировал известный архитектор Виктор Мазырин.

«Здание стилизовано под испанский замок в неомавританском духе. Построить такой дом фабрикант Арсений Морозов захотел после своего путешествия по Испании и Португалии», — рассказал руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, современники фабриканта неоднозначно восприняли его дом, так как здание было слишком вычурным и экзотическим для Москвы. Сегодня это уже признанный памятник. Также особняк является одной из архитектурных жемчужин мегаполиса и охраняется государством.

В здании располагается дом приемов правительства страны. В нем встречаются правительственные делегации, проходят дипломатические переговоры, проводят конференции международные организации.

Особняк банкира и фабриканта Степана Рябушинского находится на Малой Никитской улице. Фабрикант являлся большим любителем и знатоком искусства. Возведение своего особняка он поручил близкому другу, архитектору Федору Шехтелю.

«Особняк Рябушинского представляет собой классический образец модерна. Каждый его фасад отличает неповторимый облик. Экспертам понадобилось много времени, чтобы описать и учесть все ценные элементы, отвечающие за исторический облик здания», — добавил Емельянов.

Шехтель был приверженцем символизма в архитектуре. В данном здании он объединил специфику модерна и интересы хозяев. Архитектор оформил особняк в тематике водной стихии. Так, парадная лестница в доме выполнена в виде волны, которая является символом вечного движения жизни.

Сейчас в здании находится музей, посвященный писателю Максиму Горькому.

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