РИАМО - 27 дек. Чтобы удивить гостей в новогоднюю ночь, на стол можно купить рыбу, морепродукты и экзотические фрукты и овощи, эти продукты богаты витаминами и полезными элементами, сообщила РИАМО врач-диетолог Наталья Герасимова.

«На новогодний стол можно поставить редкие сорта рыб дикого вылова, например, ледяную рыбу, дикого лосося, черную треску, барамунди, угря», - рассказала Герасимова.

Она добавила, что также стоит обратить внимание на такие морепродукты, как лангустины, гребешки, устрицы, морские ежи, икра морского ежа и многое другое. Они богаты кальцием, фосфором, железом, калием и различными витаминами.

Также не стоит забывать об овощах, например, спарже или кенийской фасоли. Они богаты витаминами групп A, C, E, B.

«Среди фруктов тоже большой ассортимент. Будет хорошая мысль заменить ими какой-либо десерт — рамбутаном, маракуйей или тайским манго», - добавила диетолог.

Она рассказала, что эти фрукты полны углеводами, белками, кальцием, железом, и витаминами группы B.

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