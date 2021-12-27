РИАМО - 27 дек. В Москве начались работы по возведению конструкций Крутицкой набережной на участке от Новоспасского моста до Симоновской набережной, сообщается на официальном сайте мэра города.

«На участке реконструкции Крутицкой набережной выполнили закрытую прокладку сети дождевой канализации и работы по сохранности участка городской канализации. Сейчас строители приступили к возведению конструкций набережной», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уже ведутся работы по прокладке инженерных сетей, строительство очистных сооружений и устройство дорожного полотна. В рамках благоустройства будет разбито около 30 тыс. «квадратов» газона, высажено около 200 деревьев и кустарников.

Также на участке от Новоспасского моста до Симоновской набережной планируется реконструировать и расширить до 4-х полос проезжую часть дороги, обустроить пешеходную зону набережной и установить очистные сооружения для обеспечения ливнестока.​

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