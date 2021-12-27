РИАМО - 27 дек. В 2021 году инспекторы по недвижимости обследовали 561 тыс. км на территории столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С целью сохранения архитектурного облика Москвы мы используем различные методы и технологии для обследования земельных участков. Несмотря на применение высокотехнологичных инструментов контроля для подтверждения выявленных признаков правонарушений, <...> на территорию выходят инспекторы», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он добавил, что каждый из инспекторов за год прошел более 3,7 тыс. км, что составляет расстояние от Москвы до Барселоны. Ежедневно сотрудники проходят по 14 км.

Сейчас в штате ведомства 150 инспекторов, которые за год посетили Москву 127 раз и проверили все улицы, магистрали и дороги. ​

С начала года в Москве выявили свыше 6 тыс. нарушений. Из них почти 4,9 тыс. — в сфере землепользования, а более 1 тыс. связаны с нежилыми помещениями. Свыше 40% нарушений уже устранено.

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