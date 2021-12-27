РИАМО - 27 дек. В 2021 году 210 лифтов заменили в домах на территории Северного административного округа Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Самое старое здание в САО, в котором заменили лифты, построено в 1931 году для работников фабрики им. Петра Алексеева. Оно находится на 1-м Лихачевском переулке, дом 4, корпус 1.

Больше всего лифтов — 14 штук — заменили в районе Ховрино в 17-этажном доме из 7 подъездов на улице Зеленоградская, дом 17.

Также в Ховрине находится самое высокое здание в 22 этажа, в котором поменяли лифты. Оно возведено в 1999 году и находится на Петрозаводской улице, дом 36.

Всего в столице за этот год заменили более 3 тыс. лифтов. Среди лидеров — ЮВАО (654 лифта), ЮЗАО (499) и ВАО (371).​

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