РИАМО - 27 дек. В декабре 2020 года Главархив Москвы запустил онлайн-сервис «Моя семья». Спустя год его аудитория составляет около 3 млн человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Одна из самых частых причин, почему горожане обращаются в архив, — это поиск сведений о своих предках. Если горожанам интересно выяснить семейную историю до 1917 года, то здесь нельзя обойтись без помощи метрических книг. Раньше для работы с ними нужно было приезжать в архив. С открытием сервиса найти всю необходимую информацию стало возможно не выходя из дома», — сказал начальник Главного архивного управления города Ярослав Онопенко.

По его словам, сейчас в «Моей семье» доступно уже более 7 млн страниц метрических записей. Уже собраны православные, иудейские, исламские, католические и лютеранские метрические книги, а в следующем году планируется добавить записи армяно-григорианской церкви и данные старообрядцев.

В первую очередь в сервис загрузили метрические книги православных церквей, потому что эти записи чаще всего запрашиваются посетителями. На данный момент открыт доступ к книгам 1400 храмов, с записями с 1772 года по 1917 год. Сведения рассказывают о рождении, браке и смерти жителей Москвы и Московской губернии с конца XVII века до 1917 года. Для поиска данных о своих предках необходимо знать их полное имя, год рождения, название церкви, где их крестили или адрес, по которому они родились.

Около 10% пользователей сервиса составляют жители 50 государств, включая Швецию, Китай, Великобританию, Австралию, Ирландию, Бельгию и Японию.

Столичный сервис «Инвестиционная упаковка проекта» смог привлечь свыше 200 млн руб за год>>