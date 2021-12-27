РИАМО - 27 дек. Москва подготовит свою систему здравоохранения для борьбы с коронавирусным штаммом «омикрон». Для этой цели город оборудует дополнительные койки в больницах, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

По ее словам, руководство столицы анализирует зарубежный опыт.

«У нас на сегодняшний день свободно 6 тысяч коек. Если бы не было нового штамма, мы бы точно эти койки закрыли, а временный персонал распустили. Мы не только не делаем этого, мы имеем четкий план по разворачиванию дополнительных коек на предельную мощность, на всякий случай, чтобы у нас этот план был, и все главные врачи об этом знают», – отметила Ракова в интервью «РИА Новости».

Штамм «омикрон» был выявлен в ноябре в ЮАР и Ботсване. Заболевшие им отмечают повышенную слабость и утомляемость. Штамм уже обнаружен уже в 38 из 53 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе, включая Россию. Он стал доминирующим в Португалии, Дании и Великобритании.

Чтобы не допустить тяжелого протекания болезни и избежать опасных последствий после инфекции, следует проходить вакцинацию. Привиться можно в больницах и в выездных пунктах.

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