РИАМО - 27 дек. В последний понедельник 2021 года в Московский регион придет североатлантический циклон и холодные воздушные массы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве температура воздуха уже достигла минус 11,6 градуса, сейчас осадков не наблюдается.

«В течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать разрозненные массивы снеговых облаков и более холодные воздушные массы полярного происхождения с температурным фоном на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Ожидается облачность, возможен небольшой снег», – добавил Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Скорость ветра составит от 4 до 9 м/с. Температура в столице не превысит минус 10 – минус 7 градусов, а в Московской области похолодает до минус 11 – минус 6 градусов.