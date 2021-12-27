РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 дек. Закрыть тепловой контур и запустить отопление в строящейся в подмосковном Красногорске школе планируют в начале января, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

Руководитель муниципалитета написал в своем Instagram-аккаунте, что вместе с жителями микрорайона посетил стройплощадку школы на 825 мест в ЖК «Опалиха О3». Строительство объекта ведется в рамках президентского нацпроекта «Образование».

«Изначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась в конце этого года. Однако подрядчик с поставленной задачей не справился. Принято решение менять на сильную добросовестную команду. В начале января полностью закроем тепловой контур, запустим отопление и начнем вывозить грунт с территории школьного спортивного ядра», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что администрация находится в тесном контакте с родителями и будет оперативно оповещать о ходе строительства объекта.

«Планируем, что в сентябре юные красногорцы сядут за парты новой современной школы», — заключил Волков.