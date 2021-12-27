РИАМО - 27 дек. Музей Михаила Булгакова в бывшей квартире писателя на Большой Пироговской улице откроет новую постоянную экспозицию 28 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выставка разделится на три части: коридор, кабинет и комната. Она будет посвящена творчеству Булгакова, прочтениям и интерпретациям произведений и биографии писателя.

В коридоре будут звучать хроникальные записи с обрывками фраз из воспоминаний о писателе. В кабинете будут располагаться пять столов, сконструированных для чтения булгаковских текстов, на которых будет представлено пять тем и углов зрения.

В комнате, где раньше была столовая и спальня, будет представлена экспозиция, посвященная письму правительству СССР, написанной в этой квартире 28 марта 1930 года.

Также 28 декабря откроется выставка «Любовь Белозерская», которая будет посвящена второй жене писателя. Выставка продлится до 28 февраля 2022 года.​

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