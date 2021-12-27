РИАМО - 27 дек. Сервис «Инвестиционная упаковка проекта» появился на сайте Московского инновационного кластера в декабре 2020-го и за год работы помог стартапам привлечь свыше 200 млн рублей инвестиций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего для проведения инвестиционной упаковки были поданы 164 проекта, из них 62 прошли отбор, были подготовлены и представлены инвесторам», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Он добавил, что большая часть стартапов реализуется в сфере инженерных технологий и здравоохранения, но также в сфере пищевых и финансовых технологий и логистики.

Например, одна из компаний МИК смогла привлечь на сервисе инвестиции около 12 млн рублей для реализации собственного проекта. Эта компания разработала систему для обновления данных и поисков клиентов для банков.

Услугами сервиса можно воспользоваться, подав заявку на сайте МИК и пройдя конкурсный отбор. Специалисты сервиса «Инвестиционная упаковка проекта» выбирают самые перспективные стартапы для последующей работы с ними. В феврале 2022 года начнется ближайший конкурсный отбор.

Если проект проходит отбор, то начинается этап подготовки идеи к инвестиционному процессу. Специалисты проводят анализ рынка, конкурентов помогают определиться с целевой аудиторией продукта или услуги, создают презентацию и помогают подготовиться к питч-сессиям. ​

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