РИАМО - 27 дек. Сервис «Инвестиционная упаковка проекта» появился на сайте Московского инновационного кластера в декабре 2020-го и за год работы помог стартапам привлечь свыше 200 млн рублей инвестиций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он добавил, что большая часть стартапов реализуется в сфере инженерных технологий и здравоохранения, но также в сфере пищевых и финансовых технологий и логистики.
Например, одна из компаний МИК смогла привлечь на сервисе инвестиции около 12 млн рублей для реализации собственного проекта. Эта компания разработала систему для обновления данных и поисков клиентов для банков.
Услугами сервиса можно воспользоваться, подав заявку на сайте МИК и пройдя конкурсный отбор. Специалисты сервиса «Инвестиционная упаковка проекта» выбирают самые перспективные стартапы для последующей работы с ними. В феврале 2022 года начнется ближайший конкурсный отбор.
Если проект проходит отбор, то начинается этап подготовки идеи к инвестиционному процессу. Специалисты проводят анализ рынка, конкурентов помогают определиться с целевой аудиторией продукта или услуги, создают презентацию и помогают подготовиться к питч-сессиям.
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