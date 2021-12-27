РИАМО - 27 дек. Пилотный проект по внедрению цифровых паспортов для граждан планируется начать в Москве, Подмосковье и Татарстане в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, цифровой паспорт является аналогом электронной банковской карты с бесконтактным чипом. В память смарт-карты по желанию пользователя можно будет занести ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

«На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», — рассказал Чернышенко в интервью РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что все технические испытания нововведений уже проведены. Выдача электронных паспортов стартует с начала 2023 года в пилотных регионах: Москва, Московская область и Республика Татарстан.

Чернышенко отметил, что эти 3 региона выбрали из-за их высокой технологической готовности к использованию подобных документов. Использовать электронный паспорт можно будет в любой точке страны.

Вице-премьер заверил, что россияне будут сами решать вопрос о замене бумажного паспорта смарт-картой.

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