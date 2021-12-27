РИАМО - 27 дек. Утром в понедельник в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево задерживаются или отменены 52 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Домодедово задержан 21 рейс, еще 5 были отменены. В Шереметьево 14 рейсов задерживаются и 7 отменено. Во Внукове 5 рейсов отклонились от расписания.

Согласно данным онлайн-табло, подмосковный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме без задержек.

Отклонением от расписания считается задержка прилета или вылета рейса более чем на 30 минут. Информацию об изменении в расписании напрямую предоставляют аэропорты.

В минувшие выходные из-за интенсивного снегопада и порывистого ветра в аэропортах Московского региона были задержаны свыше 100 рейсов.