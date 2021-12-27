РИАМО - 27 дек. Сотрудники московской полиции за 2 часа задержали мужчину, который угрожал охранникам столичного ТЦ предметом, похожим на гранату, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе 26 декабря охранники остановили мужчину, который пытался похитить товар. Он показал сотрудникам магазина предмет, который внешне был похож на гранату, а затем скрылся. В ходе инцидента никто не пострадал.

Полицейские смогли быстро установить личность злоумышленника и задержать его. Правонарушителем оказался 47-летний гражданин. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, мужчина украл духи из магазина «Золотое яблоко».

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