РИАМО - 27 дек. Пробки на улично-дорожной сети Москвы могут достичь 9 баллов из 10 возможных в понедельник вечером, сейчас загруженность на дорогах города составляет 4 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сложная дорожная ситуация сейчас образовалась в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Также автомобилисты столкнутся с затрудненным дорожным движением на проспекте Мира и Волгоградском проспекте.

Воспользоваться общественным транспортом рекомендуют для проезда по Ленинградскому, Волоколамскому Дмитровскому шоссе, по Кутузовскому и Мичуринскому проспекту, а также по Профсоюзной улице.

Основными причинами образования пробок в Дептрансе называют рост числа автомобилей накануне новогодних праздников, проведение дорожных работ, гололедицу и мелкие ДТП.

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